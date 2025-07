“Gastón Olveira ya empezó a activar, pero veremos si está...”

Olimpia quiere recuperar a Gastón Olveira para la visita a Sportivo Ameliano por la cuarta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El uruguayo recibió el alta médica y comenzó a entrenar con normalidad desde el jueves. Hoy, el arquero estaría realizando fútbol para saber si llega o no al encuentro del domingo, a las 15:30, en el Ameliano Villeta.

“Gastón ya empezó ayer (jueves) a activar, creo que hoy (viernes) ya hará futbol. Tuvo una lesión en los gemelos, no es una lesión de gravedad por suerte. Veremos si está cien por ciento para el domingo y si no lo está, obviamente lo tenemos a un gran arquero como Lucas Verza”, comentó Rodrigo Nogués a ABC Cardinal. Si Olveira no está a disposición, el portero será Lucas Verza.

“Lucas ya demostró su cualidades y sabemos qué nos puede dar. Si Lucas toca que ataje este fin de semana estamos muy contentos y muy seguros con él”, continuó el presidente del Decano con respecto a Verza, quien ya jugó este año en el arco del Rey de Copas, reemplazando a Marino Arzamendia y atajando en 4 partidos del torneo Apertura 2025 y en 1 de la Copa Libertadores 2025.