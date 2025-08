Ramón Díaz: “para nosotros no fue penal”

“Es una lástima porque tuvimos una situación ahí que le podíamos haber hecho el tercer gol, y en los clásicos pasan cosas muy puntuales donde te puede decidir y resolver un partido. Como en la jugada del penal, nadie protestó, tiraron un córner, el árbitro autorizó que se tire un córner y el VAR lo llama y te da el penal. Pero bueno, esas son situaciones que nosotros no manejamos, para nosotros no fue penal. El partido continúa, fue muy intenso de parte de los dos equipos”, declaró Díaz.

“Creo que por momentos nosotros lo controlamos muy bien, tuvimos una chance también nuevamente, el equipo reaccionó, salió a buscarlo nuevamente y nos da el penal que podría haber sido el 3 a 1 y no lo pudimos concretar. Voy a entender la desilusión que tenemos nosotros y que tiene la gente, que tienen los jugadores, porque era un partido importante que queríamos ganar. Dimos el máximo de nuestra capacidad, seguramente vamos a tener que seguir trabajando, vamos a seguir analizando bien todo lo que tenemos, cómo lo hacemos, pero el equipo lo notamos que va en crecimiento a pesar de la derrota”, añadió el técnico.

Díaz profundizó en su postura sobre la jugada del penal que, a su entender, cambió el curso del partido. “No nos caímos, sino que son situaciones muy puntuales que te hacen cambiar un resultado, te hacen cambiar un momento del partido donde nosotros realmente lo estamos manejando muy bien, lo controlamos muy bien. Fue una jugada muy aislada, un rebote, no es que te crearon una situación como para decir que hicieron el gol. Entonces esas situaciones son muy difíciles de controlar de parte nuestra porque todos los jugadores, todo el mundo, saben de la importancia de lo que se juega y seguramente vos (dirigiéndose a un periodista) estuviste al lado mío y me dijiste que no fue penal. Vos estabas al lado mío y me dijiste ‘no fue penal’, entonces contra eso nosotros no podemos hacer nada”, sostuvo.

El entrenador franjeado continuó cuestionando la intervención del VAR, argumentando que este tipo de decisiones son injustas. “Haces un esfuerzo durante todo el partido y te suceden estas cosas, lo que pasó creo que a cualquier jugador, a cualquier persona lo va a golpear porque me parece que son cosas injustas, porque si analizamos bien los dos goles que hicimos nosotros, fue increíble. Los dos goles con generación de generar fútbol, de generar... es increíble que el equipo funcionó y por supuesto que te golpea anímicamente, te golpea y muchísimo. No es excusa, tenemos que seguir corrigiendo, tenemos que seguir trabajando, pero que esto sirva de experiencia para todos, que hay cosas que no pueden ocurrir y más en un partido tan trascendental como el de hoy, que lo vieron todos. No lo decimos nosotros, lo vieron todos ustedes lo que pasó, pero como pasa siempre, mañana queda todo en la nada, ojalá que no”, finalizó.

A pesar de la derrota, Ramón Díaz tuvo palabras de elogio para sus volantes. “Yo creo que los volantes nuestros disputaron un buen partido, ya sea en lo táctico, en la presión, tuvieron que correr mucho, tuvieron que estar muy atentos. Me gustó, me gustó porque por momentos tratamos de presionar y lo hicieron muy bien. Así que tenemos que seguir corrigiendo, tenemos que seguir trabajando y también buscar alternativas que tengan, que cuando esos jugadores no están, podamos preparar a los jóvenes para que, en el momento que les toque tener la oportunidad y jugar, lo hagan de la mejor manera”.