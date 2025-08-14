Olimpia: Compromiso de salir adelante

El Decano del fútbol paraguayo, Olimpia, enfrentará el domingo a Libertad, en el Defensores del Chaco, a las 16:00. El clásico blanco y negro es clave para los franjeados, que vienen de perder contra Cerro Porteño y Guaraní.

Un nuevo paso en falso podría marcar la prematura salida del entrenador Ramón Díaz, al que cuestionan que el equipo no tenga identidad de juego y el hecho de brindar a su hijo, Emiliano, un protagonismo mayor al que se merece alguien que aún no tiene vuelo propio como técnico.

El diálogo entre Nogués, los componentes del staff técnico y los futbolistas sirvió para poner las cartas sobre la mesa y entender que la grandeza del club requiere una fortaleza futbolística superior a la actual.

El retorno del capitán Richard Ortiz tras su descanso frente al Cacique sería una de las novedades en la formación.

El joven Hugo Ricardo Benítez (18), hermano de Hugo Adrián (cedido a Nacional), fue promovido a Primera.