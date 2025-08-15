Olimpia: Expansión franjeada

Las negociaciones de Olimpia con las autoridades del Deportivo para la utilización del escenario escobero se iniciaron, aunque aún no están cerradas.

La construcción del estadio mundialista en Para Uno, llevará su tiempo y el objetivo es encontrar un lugar del “inquilinato” para así evitar constantes movimientos, tanto de local como de visitante.

Por de pronto, el Expreso Decano seguirá haciendo su recorrido. La próxima parada será Sajonia, para el clásico blanco y negro contra Libertad, marcado para el domingo, a las 16:00.

Las entradas costarán 30.000 guaraníes en Plateas y Preferencias E (visitantes). Para el acceso a Preferencias A, B y D se debe abonar 60.000, mientras que para el sector central 80.000. Las cabeceras estarán cerradas.

Los cuatro juegos siguientes serán en el interior, el domingo 24 contra General Caballero, en Mallorquín (16:00); el sábado 30 frente a Luqueño en Ciudad del Este (18:00); el miércoles 3 de setiembre contra Fernando de la Mora, por la Copa Paraguay, nuevamente en Mallorquín (16:00) y el domingo 7 ante 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero (16:00).