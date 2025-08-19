Facundo Insfrán resalta el apoyo de los referentes, especialmente el de Olveira

En comunicación con el Cardinal Deporivo, fue consultado sobre quiénes son los líderes y las voces de mando en el grupo, Insfrán mencionó a Derlis González, Richard Ortiz, Gastón Olveira, al preguntarle si le brindaron algún tipo de apoyo o si hablaron con él antes del partido, el portero afirmó: “Sí, la verdad que los tres me brindaron muchísima confianza, me apoyaron muchísimo, antes de salir en el vestuario, Richard (Ortiz) y Derlis (González) me decían que me cuiden, que me apoyen, que vengan a estar conmigo, me ayudaron muchísimo. Y también, especialmente, Gastón, él está en mi puesto, entonces él me entiende más. El día del partido, él vino a hablar conmigo, a mi pieza, estuvimos hablando una hora más o menos. Y la verdad que todo lo que me dijo me ayudó bastante para poder tomar más tranquilidad en mi debut”.

Lea más: Olimpia, con cuatro arqueros en ocho fechas

Ahondando en su relación con Gastón Olveira, el joven arquero detalló la importancia de las palabras del guardameta charrúa. “Con Gastón pudimos hablar el día antes y también el día del partido. Él vino a mi pieza, estuvimos hablando una hora más o menos, me dijo que estaba muy orgulloso de mí, que él vio todas mis evoluciones desde que yo subí a Primera hasta este momento. Y me dijo que la preparación yo ya la había hecho, ya estaba preparado. Y que él se fue al partido para apoyarme, estuvo ahí cerca del calentamiento también, estuvo siempre pendiente a mí, cerca mío, la verdad que me sirvió mucho que él esté ahí. Me sirvió mucho, me dio más tranquilidad, la verdad que él, Richard Ortiz y Derlis González se portaron espectacular conmigo y la confianza que me dieron me sirvió muchísimo”, concluyó Insfrán.