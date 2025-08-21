Olimpia

Marco Trovato: TAS rechazó la apelación y confirmó sanción de FIFA por manipulación de partidos

El TAS rechazó la apelación de Marco Trovato y ratifica la sanción al ex presidente de Olimpia por manipulación de partidos.

Por ABC Color
21 de agosto de 2025 - 11:11
Marco Antonio Trovato Villalba (40 años), presidente de Olimpia.
Marco Trovato, ex presidente de Olimpia, posa con dos trofeos de campeones de la Liga de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Archivo, ABC Color

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó la apelación de Marco Trovato por la sanción impuesta por la FIFA y confirma la suspensión de por vida para el ex presidente de Olimpia. El 28 de setiembre de 2020, el ex dirigente fue declarado culpable “de manipulación de partidos y de incumplimiento de su deber de colaboración durante el proceso disciplinario”.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA declaró culpable a Marco Antonio Trovato Villalba, actual presidente de Olimpia, de manipulación de partidos y de incumplimiento de su deber de colaboración durante el proceso disciplinario”, fue el comunicado revelado por el organismo rector del fútbol mundial. Uno días después, el 4 de octubre, renunció a la presidencia del Decano.

El presidente tetracampeón Marco Trovato en el centro, a su derecha Robert Harrison, titular de la APF, anoche en la premiación.

FIFA sancionó a Trovato por manipulación de partidos

