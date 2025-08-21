Marco Trovato: TAS rechazó la apelación y confirmó sanción de FIFA por manipulación de partidos

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó la apelación de Marco Trovato por la sanción impuesta por la FIFA y confirma la suspensión de por vida para el ex presidente de Olimpia. El 28 de setiembre de 2020, el ex dirigente fue declarado culpable “de manipulación de partidos y de incumplimiento de su deber de colaboración durante el proceso disciplinario”.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA declaró culpable a Marco Antonio Trovato Villalba, actual presidente de Olimpia, de manipulación de partidos y de incumplimiento de su deber de colaboración durante el proceso disciplinario”, fue el comunicado revelado por el organismo rector del fútbol mundial. Uno días después, el 4 de octubre, renunció a la presidencia del Decano.

FIFA sancionó a Trovato por manipulación de partidos