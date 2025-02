Marco Trovato y una inédita declaración sobre la suspensión FIFA: “Horacio Cartes...”

Marco Trovato desmintió hoy en ABC Cardinal que Horacio Cartes haya tramado la sanción de la FIFA, que suspendió de por vida al ex presidente de Olimpia en setiembre de 2020 por manipulación de partidos. “Hay gente que estuvo metida en mi caso que no tiene nada que ver y que se le culpó o se le apuntó”, expresó al programa La Primera Mañana.

Lea más: Marco Trovato es suspendido de por vida por manipulación de partidos

Trovato mencionó que Cartes “nunca tuvo nada que ver”. “No tengo relación con el ex presidente (Horacio Cartes), pero también... para aclarar que mucho se habló en su momento que él tenía que ver o tuvo que ver en mi tema y tengo que aclarar que no. En su momento seguramente hablaremos. El ex presidente Cartes nunca tuvo nada que ver”, aseguró el ex titular del Decano.

Marco Trovato: “Fue mucho más olimpista el tema”

Marco Trovato reveló que la determinación del ente rector del fútbol mundial fue “mucho más olimpista”. “Fue mucho más olimpista el tema que de otros clubes. Mi relación con el fútbol fue muy buena mientras fui presidente, pero después se terminó orquestando algo que me daño mucho en lo personal y familiar”, explicó el campeón de cinco títulos de Liga con el Franjeado.

La FIFA suspendió de por vida a Marco Trovato