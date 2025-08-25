“A Julio Cáceres de Olimpia lo sacaron por la ventanita del baño del fondo”

Julio César Cáceres es el principal candidato a dirigir a Olimpia. El entrenador de 45 años sería el reemplazante de Ramón y Emiliano Díaz, quienes renunciaron el domingo en la conferencia posterior a la derrota 2-0 frente a General Caballero de Juan León Mallorquín por la novena fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

La decisión del Decano de buscar nuevamente a Cáceres generó el malestar de Sportivo Luqueño. El Emperador dirige actualmente al Auriazul, que está en la pelea por el título de campeón: suma 17 unidades y está a solo 3 puntos de Cerro Porteño. “Sería una falta de respeto que estén queriendo conversar con un técnico que está trabajando”, expresó Daniel Rodríguez.

“A Julio lo sacaron por la ventanita del baño del fondo”

“Cáceres hace más de tres años salió de Olimpia, lo sacaron por la ventanita del baño del fondo. Estuvo mucho tiempo sin trabajar, no lo valoraron. Ahora tiene club. No creo que Coto (Rodrigo Nogués) se porte de una manera inadecuada y quiera hablar con un técnico que está trabajando en un club”, comentó el presidente del Chanchón al Cardinal Deportivo.

Rodríguez aseguró que no es la primera vez que el Franjeado intenta la vuelta de Cáceres, quien condujo al Rey de Copas entre 2021 y 2023. “No es la primera vez. Molesta porque justo estamos en la antesala de un partido frente a Olimpia. No debería ocurrir, yo por lo menos no haría eso. Sí hay un técnico que está trabajando, yo voy a respetar eso”, explicó el titular.

“No sé si Olimpia le sigue debiendo dinero a Julio”

“Julio no solo es un técnico de Luqueño sino que es un amigo de la casa. Luque es su casa. Es el técnico que más tiempo está en Luqueño. Luqueño se ha portado de la mejor manera por Julio. No le debe dinero a Julio. No sé si Olimpia le sigue debiendo dinero a él y él sabe que en Luqueño va a cumplir con él. Julio es un técnico serio, comprometido y de palabra”, finalizó.