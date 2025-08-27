Olimpia: Almeida retorna a la conducción franjeada

El veterano profesional Éver Almeida vuelve al Decano del fútbol paraguayo, Olimpia, casi por descarte, debido a la negativa de Julio César Cáceres, quien prefirió quedarse en Sportivo Luqueño y por la necesidad de contratación de un orientador que conozca la casa y que tenga la muñeca para enderezar el rumbo del Expreso.

Con 77 años, 1 mes y 26 días (28.181 días), Almeida toma el mando del plantel con la asistencia de Gustavo Bobadilla, acompañante habitual y Carlos Humberto Paredes, quien se suma al staff tras cumplir la función de manager deportivo.

Éver Hugo, quien estuvo últimamente en el Mushuc Runa de Ecuador, será presentado esta tarde, en la Villa de Fernando de la Mora, a las 16:30.

El deportista totalizó 581 partidos con la casaca franjeada (130 internacionales) en 18 temporadas, alcanzando 16 títulos, 10 de ellos a nivel local. Como DT conquistó la corona alcanzada de manera invicta en la temporada 1993, además del subcampeonato de la Copa Libertadores 2013.

La última vez que el estratega estuvo en el banco franjeado fue en el Clausura 2017, siendo el cuarto timonel olimpista de este 2025, después de los argentinos Martín Palermo, Fabián Bustos y Ramón Díaz.

Almeida se nacionalizó paraguayo en 1975 para jugar por la Albirroja, con la que acumuló 20 presentaciones.

El reestreno de la leyenda será el sábado contra Luqueño, en Ciudad del Este, a las 18:30, por la décima fecha del Clausura.

* OTRO QUE SE VA. Además del director deportivo, el español Carlos Aitor García, Olimpia prescindió de los servicios de Raúl Vicente Amarilla, director de Identidad y Legado, un cargo “florero”.