Ever Hugo Almeida, a detalles de regresar a Olimpia

Ever Hugo Almeida está muy cerca de retornar a Olimpia: el entrenador de 77 años tiene negociaciones avanzadas con el Decano para reemplazar a Ramón y Emiliano Díaz.

26 de agosto de 2025 - 18:04
Olimpia encamina la vuelta de Ever Hugo Almeida: el club tiene conversaciones avanzadas con el entrenador de 77 años, que es el elegido para reemplazar a Ramón y Emiliano Díaz, quienes renunciaron al cargo. El técnico retorna a la actividad después de la histórica campaña con el Mushuc Runa en la Copa Sudamericana 2025. Será el quinto ciclo del técnico en el Decano.

Almeida regresa al Rey de Copas luego de 8 años: la última vez fue en el 2017, cuando fue destituido por Marco Trovato tras perder 2-1 con Deportivo Capiatá el 30 de setiembre. Luego dirigió al Municipal de Guatemala (2017-2018), Sol de América (2018-2019 y 2021), Rionegro Águilas de Colombia (2019), El Nacional (2021-2024) y al Ponchito (2024-2025), ambos de Ecuador.

El último ciclo de Ever Almeida en Olimpia

La cuarta y última etapa de Almeida registró 20 partidos: fueron 8 victorias, 9 empates y 3 derrotas (de los 60 puntos posibles, sumó 33). A causa de la caída frente al Escobero, el Franjeado había perdido el primer lugar de la tabla de posiciones del torneo Clausura, que en la undécima fecha ubicó a General Díaz en la cima y, que más tarde coronó a campeón a Cerro Porteño.

