Ever Hugo Almeida, a detalles de regresar a Olimpia

Olimpia encamina la vuelta de Ever Hugo Almeida: el club tiene conversaciones avanzadas con el entrenador de 77 años, que es el elegido para reemplazar a Ramón y Emiliano Díaz, quienes renunciaron al cargo. El técnico retorna a la actividad después de la histórica campaña con el Mushuc Runa en la Copa Sudamericana 2025. Será el quinto ciclo del técnico en el Decano.

Lea más: La tabla de posiciones de la Primera División de Paraguay

Almeida regresa al Rey de Copas luego de 8 años: la última vez fue en el 2017, cuando fue destituido por Marco Trovato tras perder 2-1 con Deportivo Capiatá el 30 de setiembre. Luego dirigió al Municipal de Guatemala (2017-2018), Sol de América (2018-2019 y 2021), Rionegro Águilas de Colombia (2019), El Nacional (2021-2024) y al Ponchito (2024-2025), ambos de Ecuador.

El último ciclo de Ever Almeida en Olimpia

La cuarta y última etapa de Almeida registró 20 partidos: fueron 8 victorias, 9 empates y 3 derrotas (de los 60 puntos posibles, sumó 33). A causa de la caída frente al Escobero, el Franjeado había perdido el primer lugar de la tabla de posiciones del torneo Clausura, que en la undécima fecha ubicó a General Díaz en la cima y, que más tarde coronó a campeón a Cerro Porteño.

Lea más: La épica campaña de Almeida antes de retornar a Olimpia