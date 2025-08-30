Éver Hugo Almeida: ciclo por ciclo, los números en Olimpia

El histórico Éver Hugo Almeida regresó a Olimpia e inicia hoy el quinto ciclo en el club en el que fue campeón local, continental y mundial como jugador. La asunción del experimentado de 77 años fue en reemplazo de Ramón y Emiliano Díaz y el debut es frente al Sportivo Luqueño de Julio César Cáceres, quien al rechazar la propuesta de volver, encaminó el retorno del exarquero.

Almeida fue entrenador del Rey de Copas en cuatro etapas: la primera fue del 5 de febrero al 22 de noviembre de 1993; la segunda, del 30 de agosto de 2008 al 9 de marzo de 2009; la tercera del 24 de enero de 2013 al 11 de marzo de 2014, y la última, del 14 de mayo de 2017 al 30 de setiembre de 2017. Entre los periodos, ganó un título local y fue vicecampeón de la Copa Libertadores.

Éver Almeida, el último entrenador en clasificar al Franjeado a una final internacional (Copa Libertadores 2013 vs. Atlético Mineiro), registra 153 cotejos dirigidos en el más ganador del fútbol paraguayo. El estratega, que en la primera parte del año realizó una campaña histórica con el Mushuc Runa de Ecuador en la Copa Sudamericana, suma 65 victorias, 54 empates y 34 derrotas.

Ever Hugo Almeida: los números ciclo por ciclo

Primer ciclo: 47 juegos: 25 PG; 19 PE; 3 PP: 94 puntos de 141 = 66,66%

Segundo ciclo: 22 juegos: 8 PG; 9 PE; 5 PP; 33 puntos de 66 = 50%

Tercer ciclo: 64 juegos: 24 PG; 17 PE; 23 PP; 89 puntos de 192 = 46,35%

Cuarto ciclo: 20 juegos; 8 PG; 9 PE; 3 PP; 33 puntos de 60 = 55%

Total: 153 juegos: 65 ganados; 54 empatados; 34 derrotas; 249 puntos de 459 = 54,24%

(Incluye un juego dirigido por Alicio Solalinde, dupla técnica, en Copa Paraguay y otro dirigido por Iván Almeida, asistente, en Copa Libertadores 2013).

*Datos: Rubén Darío Orué, periodista de ABC.