Richard Ortiz: “no hay que darle por muerto a Olimpia”

El mediocampista insistió en que el club obliga a sus jugadores a ganar en cada encuentro, y aseguró además que no hay que descartar al franjeado en la lucha por el título. “Olimpia te obliga a ganar todos los partidos. Obviamente, este año yo creo que muchos jóvenes que por ahí en otros clubes estaban siendo figuras, la adaptación también cuesta, así que todo tiene su tiempo. Hoy necesitábamos un triunfo y creo que lo conseguimos. Eso, quizá, nos ayude a levantar, porque todavía falta mucho y no hay que dar por muerto a Olimpia", señaló.

Lea más: Olimpia, de la mano de La Leyenda

Sobre el festejo con la mano en la visera, una dedicatoria al preparador físico, el ecuatoriano César Benalcázar, el capitán franjeado explicó: “Por todo lo que se dijo, por todo lo que se dijo nada más”. Al ser consultado si era por el “tema militar” del PF, respondió: “Por el tema militar”. Agregó que aún no se han hecho las pruebas de rigor, pero bromeó: “Vamos a ver en la próxima temporada qué tal”.

El experimentado volante afirmó que el equipo está adaptándose al estilo directo que pregona nuevo cuerpo técnico. “El profe nos pide eso. Creo que por ahí antes no estábamos entendiendo cómo era el juego directo y hoy les dije a los muchachos que teníamos que adaptarnos lo más rápido posible, porque si no íbamos a sufrir de vuelta. Creo que hoy estábamos a la altura, entendimos lo que quiso el profe y por suerte pudimos convertir los dos goles”, sostuvo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El capitán se mostró aliviado por la victoria: “La verdad que sí, después de mucho partido necesitamos un triunfo. Con el cuerpo técnico anterior también necesitábamos un triunfo para agarrar confianza, pero no se podía. Ahora con la llegada del profe Almeida, creo que nos pusimos el equipo al hombro. Nosotros somos los únicos responsables de esto. Hay que ponerle pecho y creo que hoy demostramos que se puede”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante la expulsión del zaguero centra Gustavo Vargas, Ortiz destacó la reacción del equipo. “Sabíamos que uno menos es más complicado, hay que redoblar el esfuerzo y creo que hicimos bastante bien, no nos metimos atrás tampoco. Creo que aguantamos en tres cuartos. Por ahí Luqueño tenía ahí atrás no más la pelota, no nos forzaba tanto, creo que por eso estamos aguantando bien”, comentó.

El mediocampista también resaltó el ingreso de Rodrigo Pérez. “Me parece que fue importante el ingreso de Rodrigo Pérez para ayudarte allí a poblar mejor el mediocampo. La verdad que por ahí no había tanta de marca y por ahí vio el profe eso y me había dicho que le iba a meter a Rodrigo para ayudarme ahí, y creo que ahí solucionó un poquito también, con la entrada de Fernando Cardozo también que nos ayudó bastante”, explicó.

Finalmente, sobre la presión de la afición, dijo: “Necesitamos un triunfo, porque los muchachos mismos en la práctica te quiero mostrar cómo entrenamos y después acá al final no sale nada. Por ahí capaz la impaciencia del público capaz nos juega en contra a veces. Por suerte hoy convertimos primero y pudimos manejar eso”.