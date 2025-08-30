Olimpia, de la mano de La Leyenda

Perfecta lectura del juego

El Olimpia de Éver Almeida presenta un juego más frontal, sin tantas vueltas. La verticalidad debe ser acompañada con eficacia, porque no se puede aguantar tanto tiempo con el desgaste. En algún momento hay que regular.

El partido comenzó con todo, con un baile del juvenil Ramos al uruguayo Morales, en una acción que no tuvo buena culminación. La réplica franjeada fue con un tiro fallido de Alcaraz, que no se caracteriza precisamente por su puntería, al menos con los pies.

Si bien el equipo franjeado redondeó una mejor tarea en la fracción inicial, el gol no llegó por el desarrollo del partido, sino casi por accidente. Desborde y centro de Leguizamón que pega en la mano de Ocampos. Penal de VAR cometido por el voluntarioso pero limitado marcador de punta auriazul que extendió el brazo. La famosa posición antinatural.

La anotación fue del capitán Richard Ortiz, con un remate sobrio, que descolocó a Alfredo Aguilar, quien tuvo muy buenas intervenciones, al igual que su joven colega Facundo Insfrán, quien tuvo dos intervenciones fabulosas para bloquear los disparos de Comas y Walter González. El golerito franjeado presenta algunos inconvenientes para cortar los envíos por elevación.

Una de cal y otra de arena del conductor del Sportivo, Julio César Cáceres. Con el ingreso de Sergio Díaz el equipo auriazul tuvo manejo y poder de desequilibrio, pero el cambio de Comas, el más inquietante con tiros, fue inentendible, salvo que el argentino se haya lesionado.

El conductor del Expreso incluyó modificaciones defensivas para tapar baches, con el volante de marca Pérez por el atacante Barone y luego con el zaguero Barreto por Quintana, tras la expulsión por falta de último recurso de Vargas contra Marcelo Pérez.

El Decano se mostró firme y aplicó el golpe de gracia tras una cabalgada de Morales para la asistencia aérea a Adrián Alcaraz, cuyo frentazo pasó entre las piernas de Aguilar. Buen arranque de ciclo de La Leyenda Almeida.