Olimpia, efectividad y seguridad

La reciente caída de Olimpia por 3-2 contra el 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero, dejó evidenciada que el chico Facundo Insfrán (19) tiene aún mucho margen de mejoramiento y que mientras haga sus primeras armas en el profesionalismo, debe ser lo más práctico posible.
Lea más: Iván Leguizamón, tras la derrota en Pedro Juan
Una de las mayores falencias del arquero guarda relación con las pelotas aéreas, la justeza que requiere para capturar los balones y no rifarlos en su área, como ocurrió en el Corral del Gallo norteño.
Otros atletas de mayor experiencia necesitan igualmente ajustar algunos detalles para el mejor funcionamiento del elenco.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
“Lo que me preocupa es que no podemos cerrar el partido cuando lo tenemos”, expresó el conductor del Expreso, quien consultado sobre la posibilidad de retorno de los lesionados, mencionó que a corto plazo es improbable.
Héctor David Martínez iniciará su proceso en campo, mientras que Gastón Olveira y Derlis González estarán bajo cuidado médico un tiempo más.
Ubicado en el noveno puesto del Clausura, el Decano necesita encadenar buenos resultados para intentar recuperar terreno perdido.
Al estar rezagado en la carrera, la vía más factible para llegar a la Libertadores es la Copa Paraguay. Su rival en octavos de final es Atlético Tembetary. De pasar, lidiará en cuartos con Sportivo 2 de Mayo o Deportivo Minga Guazú.
En el inicio de la rueda de las revanchas del segundo certamen liguero del 2025, los franjeados lidiarán el domingo contra Nacional, en La Visera, a las 16:30.