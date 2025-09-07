Iván Leguizamón: “no tenemos que echar culpas, tenemos que poner la cara”

El extremo de Olimpia admitió que tuvieron oportunidades para ganar el encuentro. “La verdad que hicimos un buen primer tiempo, tuvimos varias situaciones en el primer tiempo, no supimos aprovecharlas, estábamos apurados, creo que tenemos que seguir mejorando algunas cosas. Ellos tampoco, no crearon situaciones claras el primer tiempo, hicieron solamente el penal. En el segundo tiempo nosotros también llegamos, tuvimos algunas claras que no supimos aprovechar, hay que seguir trabajando y mejorar que esto sigue, queda mucho por delante todavía”.

Lea más: 2 de Mayo 3-Olimpia 2: Picotazos del Gallo al Decano

Cuando se le preguntó sobre su gran anotación, el primero que lleva en el torneo Clausura el ex San Lorenzo de Almagro respondió: “Sí, la verdad que trabajo día a día para eso, hay veces que no se da, siempre digo lo mismo, tengo que estar tranquilo que el gol llega solo”.

Finalmente, el jugador fue autocrítico al hablar de las falencias del equipo. “No, creo que la falencia está en nosotros. Es claro, nosotros somos conscientes de la situación de Olimpia, no tenemos que echar culpas, tenemos que poner la cara, porque Olimpia es un club grande, no merece estar como está, nosotros somos los principales responsables, así que nosotros vamos a poner la cara”.

