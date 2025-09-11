Olimpia: Ledesma, inclusión obligatoria

El Decano del fútbol paraguayo, Olimpia, jugará el domingo con Nacional, en La Visera, a las 16:30. De confirmarse el ingreso del volante central adolescente, el que perderá el puesto será Hugo Quintana.
Otra opción juvenil era Junior Gamarra, quien está bajo cuidados médicos.
El técnico Éver Hugo Almeida tendrá otro cambio obligado. El arquero Facundo Insfrán se encuentra al servicio de la mundialista Albirroja Sub 20, por lo que no podrá ser alistado. La portería será cubierta por el iteño Lucas Verza, ya que Gastón Olveira se encuentra lesionado.
Otras variantes manejadas son las inclusiones de Rodney Redes y Adrián Alcaraz, quienes estuvieron con la selección mayor en las Eliminatorias.
El recuperado goleador Carlos Sebastián Ferreira, quien tuvo minutos en Pedro Juan Caballero, en la derrota por 3-2 contra el 2 de Mayo, podría ser considerado por La Leyenda para jugar de entrada.
Si bien el elenco será definido recién en la práctica de este viernes, en la Villa de Fernando de la Mora, la base está compuesta por: Verza; Lucas Morales, Junior Barreto, Manuel Capasso y Alexis Cantero; Redes, Ledesma, Richard Ortiz e Iván Leguizamón; Alcaraz y Sebastián Ferreira.