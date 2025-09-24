Olimpia: Los 18 citados para los 8vos de la Copa Paraguay 2025

Olimpia disputa hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. El Decano, que eliminó a Fernando de la Mora de la División Intermedia en la Fase 3 (3-0 en el Facundo Deleón Fossati), enfrenta a un equipo de la Primera División del fútbol paraguayo: Atlético Tembetary. El partido, a eliminación directa, inicia a las 19:00 en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá.

Lea más: A qué hora juega Olimpia vs. Tembetary y dónde ver en vivo

El certamen nacional es la nueva prioridad del Franjeado de Éver Hugo Almeida en el semestre. El campeonato es el único camino en el que el Rey de Copas depende de sí para clasificar a la Copa Libertadores 2026 (Paraguay 4). Por lo tanto, el entrenador no deja margen para el error o la especulación afronta el duelo ante el Rojiverde con los titulares. El DT convocó a 18 jugadores.

Aunque Gastón Olveira entrena a la par del plantel y está habilitado para retornar, el uruguayo quedó fuera de la lista. Con relación a los citados vs. Sportivo Trinidense, por la reducción en planilla de 23 a 18 futbolistas, también fueron descartados Alexis Cantero, Axel Alfonzo, Alan Ledesma, Fernando Cardozo, Eduardo Delmás, Erick López y Romeo Benítez.

Olimpia: Los convocados para la Copa Paraguay 2025

Lucas Verza

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Jesús Peralta

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lucas Morales

Héctor David Martínez

Junior Barreto

Gustavo Vargas

Manuel Capasso

Richard Ortiz

Alex Franco

Rodrigo Pérez

Hugo Quintana

Rodney Redes

Iván Leguizamón

Luis Abreu

Carlos Sebastián Ferreira

Adrián Alcaraz

Faustino Barone