Rodrigo Nogués: “los planteamientos de renovación quedan sin efecto”

Consultado sobre la naturaleza de la reunión, Nogués explicó “una reunión que tenemos en toda la semana de fútbol con la dirección deportiva y los directivos que estamos un poco más llegados al departamento de fútbol,” en esta ocasión se evaluó el rendimiento. “Es una desazón enorme realmente, es una vergüenza del desempeño del equipo en general," sentenció el titular decano, reflejando el malestar de la cúpula dirigencial.

El presidente admitió que la situación actual es inesperada: “Realmente cuando nos preparamos para encarar este segundo semestre ni en el peor de los escenarios no pensamos que íbamos a estar así, a esta altura”. Además, aseguró que la directiva cumplió con su parte: “Creo que hicimos nuestra parte, desde la directiva hicimos todo, le brindamos absolutamente todo a los jugadores y las cosas están como están”.

La directiva tomó una drástica decisión que impacta directamente en el futuro del plantel: “Ahora la única decisión que hemos tomado junto con la dirección deportiva es que todos los planteamientos que hicimos de renovación para el año que viene quedan sin efecto y vamos a hacer una evaluación de estas nueve fechas que quedan y a fin de año vamos a estar tomando decisiones sobre a quién renovar, a quién no y ver quiénes son los jugadores que realmente tienen la hidalguía para vestir la camiseta de Olimpia”.

Ante la pregunta de si dejar sin efecto las negociaciones de contrato es factible en este momento, Nogués fue claro en el aspecto económico: “Dejar sin efecto las cosas no se pueden hacer en septiembre. Evidentemente nosotros vamos a tomar las decisiones que tengan el menor impacto negativo económico sobre las arcas del club. Así que lo que vamos a hacer es parar todas las negociaciones que veníamos haciendo, quedan absolutamente todas sin efecto y vamos a hacer una evaluación a fin de año”.

El titular franjeado fue enfático al responder sobre si nota falta de compromiso en el plantel: “Sí, total, total”. Sobre las conversaciones con los jugadores, expresó su frustración: “Nada, las cosas no les salen, no sé. Realmente lastimosamente no vemos una mejoría. Ya pasaron cuatro técnicos en el año y no levantamos. Así que vamos a tener que comenzar a evaluar ya otra vez”.

Pese a la crítica a los jugadores, el dirigente asumió la responsabilidad de la directiva sobre la gestión futbolística: “De asumir la responsabilidad, obviamente. Por eso le bajé el vidrio y estoy poniendo la cara acá. La responsabilidad es nuestra, es la comisión directiva, sobre absolutamente todas las decisiones”.

Al dirigirse al socio y al hincha, Nogués fue sincero y pidió disculpas: “Más que nada pedirle disculpas. Nos da vergüenza estar así. Estamos trabajando por el club muchísimo, 25 horas al día, en todos los frentes, en muchísimas cosas. No solamente en el fútbol, estamos fortaleciendo la institución en varios aspectos y lastimosamente después de haber conseguido un campeonato hermoso el año pasado, este año no pudimos estar a la altura de las circunstancias. Y bueno, vamos a trabajar al doble para poder repuntar eso”.

Finalmente, el “Coto” Nogués se mostró “muy” decepcionado del plantel y afirmó sin rodeos: “Hay varios (jugadores que no están a la altura) y esperemos que en estos nueve partidos puedan demostrar, y ojalá nos hagan cambiar de opinión”.