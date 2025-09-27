Se viene el debut de Ricky Benítez en Olimpia

El delantero iteño Ricardo Nicolás Benítez tiene 18 años y es hermano de Hugo Adrián Benítez, quien milita en Nacional. La inclusión de Ricky se da por la necesidad de engrosar el “minutaje” con los juveniles como exige el reglamento.
La probable formación a ser presentada por Éver Hugo Almeida para el nuevo choque contra los nómadas (el anterior fue por la Copa Paraguay, con resultado adverso) es la compuesta por: Gastón Olveira; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Junior Barreto y Alexis Cantero; Rodney Redes, Alex Franco, Javier Domínguez y Junior Gamarra; Ricardo Benítez y Carlos Sebastián Ferreira.