Almeida prepara cambios en todos los sectores sin Richard entre los convocados

En un intento por revitalizar al equipo y recuperar la senda positiva, el entrenador Éver Hugo Almeida anunció una serie de siete modificaciones en la formación de cara al partido de esta noche en Villa Elisa. Estos cambios abarcan todas las posiciones, dejando fuera a jugadores que eran considerados referentes históricos de la entidad, como es el caso de su capitán.

La decisión más resonante es la exclusión del capitán Richard Ortiz, quien quedó fuera de la convocatoria. Su ausencia estaría atribuida al pobre rendimiento que va teniendo a lo largo de la temporada, convirtiéndose en blanco de las críticas de los aficionados franjeados. No hay reportes médicos de lesión ni suspensión por tarjetas que justifiquen su baja.

La situación de Ortiz se complica tras la seguidilla de malos resultados. El presidente Rodrigo Nogués se había mostrado decepcionado luego de la eliminación, expresando que los planteos de renovación de contratos quedaban sin efecto. El contrato de Richard Ortiz, que finaliza a fin de año, entró en “stand by” y la posibilidad de extensión quedó sujeta a lo que pueda demostrar el jugador en lo que resta de la temporada.

El entrenador franjeado apuesta por una renovación que incluye la presencia de varios juveniles en la lista principal. Destaca el regreso de Gastón Olveira bajo los tres palos, así como la inclusión de jóvenes talentos como Junior Gamarra y el delantero Ricardo Benítez (hermano de Hugo Adrián Benítez), quien tendrá la oportunidad de debutar oficialmente en el primer equipo.

Con las movidas, los jugadores que ceden sus puestos en el once son Lucas Verza en la portería, además de Manuel Capasso (baja por desgarro muscular) y Héctor David Martínez en la retaguardia; Hugo Quintana y Richard Ortiz en el mediocampo; e Iván Leguizamón y Adrián Alcaraz en la ofensiva.

El renovado Olimpia enfrentará nuevamente a Tembetary hoy a las 19:00 en terreno de Sol de América, en Villa Elisa, y presentaría la siguiente alineación de arranque: Gastón Olveira; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Axel Alfonzo y Alexis Cantero; Rodney Redes, Álex Franco, Javier Domínguez y Junior Gamarra; Ricardo Benítez y Sebastián Ferreira.