Almeida resalta la importancia de mantener la senda triunfal

Almeida no ocultó su satisfacción por sumar el segundo triunfo consecutivo, algo que el equipo necesitaba para recuperar la confianza, especialmente ante un rival históricamente difícil: “Los triunfos son importantes, pero para nosotros más, porque queríamos seguir con una racha triunfal, el primer partido que ganamos el otro día, el partido que ganamos ahora, queríamos también empezar a creer en lo que estamos haciendo, y ante un rival que yo creo que siempre le ha dado dolor de cabeza a lo Olimpia, y se vio en la cancha que los muchachos no querían perder este partido, y lo demostraron, muchas ganas, mucha vergüenza deportiva, se contagiaron y sacamos un partido importantísimo para nosotros”.
Al ser consultado sobre qué fue lo que más le gustó del triunfo, el entrenador resaltó el impacto de los cambios y la unidad del grupo: “Y el triunfo en sí, yo creo que valorar el triunfo en sí, pero lo bueno fue que muchas veces en esta clase de partido haces cambios, y estás esperando de que las cosas mejoren, a veces para mantener un resultado, y otras veces para buscar un resultado como hoy. Me encantó la manera que entraron los muchachos, los que entraron de recambio, el apoyo que había desde la banca de los que salieron”.
El técnico continuó enfatizando en la tranquilidad que le da la cohesión del plantel: “Eso hace que nosotros nos sintamos tranquilos en ese aspecto, porque tenemos, estamos armando un grupo importante de chicos que ellos también quieren salir de la situación que estaban pasando, y ojalá que sigamos en esto, sabemos que cada partido es diferente, que cada partido nosotros teníamos una lucha con nosotros mismos, y aparte de nosotros mismos con los rivales, en el sentido de que teníamos que romper lo que estábamos pasando, y bueno, ojalá que sigamos. Sé que no hemos conseguido un campeonato, sé que no hemos clasificado en una copa, pero para nosotros cada triunfo es importantísimo”.
Finalmente, el DT se refirió al ímpetu que demostró Olimpia en el segundo tiempo y el proceso de integración que vive el plantel, destacando el esfuerzo por eliminar la presión: “Todavía nos estamos conociendo, estamos tratando de entrar dentro de intimidades de los chicos, que ellos entren en la nuestra, nosotros en ellos, tratamos de quitarles esa presión tremenda que han estado viviendo. Y de a poco, no fue fácil, como yo decía, tuvimos siete partidos en un mes, casi ocho partidos en un mes, no teníamos tiempo casi como para poder ordenarnos bien, ahora tuvimos un poquito más de tiempo, y lo importante es que en cada entrenamiento, en cada almuerzo, en cada cena, en cada momento que estamos en el cine, hay una onda importantísima donde todos demuestran que sí se quieren hacer las cosas”.
