La razón por la que Abel Paredes es titular frente a Cerro Porteño

Olimpia disputa el último superclásico de la temporada. Sin pelear por el título, el Decano juega por el honor, la clasificación a la Copa Sudamericana 2026 y la racha de partidos sin perder en La Nueva Olla. Por eso, Éver Hugo Almeida apuesta por la mejor formación y decide no solo cambiar de hombres sino que también de sistema. Y la principal novedad es Abel Paredes.

El zurdo de 28 años arranca de titular y es el carrilero por izquierda en la línea de cinco defensores que planifica Almeida. El DT reveló la razón por la que eligió al ex Sportivo Ameliano, que solo ha disputado 1 encuentro en el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay y 9 cotejos entre los dos certámenes de Liga y la Copa Libertadores 2025.

“Abel es experimentado, tiene buena salida, tiene buena pegada, tiene buena complementación, tiene buen retorno, es un jugador con posibilidades de darnos lo que nosotros queremos”, empezó Almeida en la conferencia. “Vamos a utilizar un sistema que necesita mucho ida y vuelta y Abel lo tiene”, aseguró con relación a Paredes, quien no juega desde el 31 de julio.

“Abel tiene buena llegada, tiene una buena recuperación y por eso lo elegimos. Además, tiene buenos tiros libres. Tiene condiciones”, contó Almeida con relación al lateral izquierdo, que conforma la última línea con Lucas Morales (carrilero por derecha), Axel Alfonso, Gustavo Vargas (está con una dolencia en el tobillo, pero llegaría) y Héctor David Martínez.

