Éver Almeida: “Jugar un clásico es alegría y esperamos que la alegría siga el lunes”

Olimpia visita a Cerro Porteño en el último superclásico de la temporada. El Decano no está en la pelea por el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay, pero todavía tiene en juego la clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Pero también, están en disputa el honor del partido más importante del país y la racha de 8 encuentros sin perder en La Nueva Olla.

A dos días del encuentro y posterior al penúltimo entrenamiento, Éver Hugo Almeida palpitó el duelo frente al tradicional rival y apuntó a la motivación. “La motivación para jugar un clásico es evidentemente, en muchos aspectos, un poco de alegría, un poco esperanza, un poco de temor y un poco de sueño. Todos sentimos eso cuando vamos a jugar un clásico”, expresó.

Almeida, quien registra 85 clásicos entre jugador y entrenador, aseguró que ningún enfrentamiento ante el Ciclón “es parecido” a los que disputó o dirigió. “Es como cuando uno gana un campeonato. ninguna final ni ningún campeonato es parecido al otro. Siempre hay distintas situaciones y emociones y lo del clásico son todos diferentes”, analizó el estratega en la conferencia.

Éver Almeida: “El superclásico es una fiesta”

“Jugar el superclásico es una fiesta, es algo que se vive tremendamente y no solo en el día del partido, sino en la semana. Ya empezás a vivir, pensar, la gente que te encuentra en la calle, los allegados de Olimpia y las bromas que te hacen los hinchas de Cerro. Es alegría, por lo menos hasta que vas a jugar y esperemos que esa alegría siga el lunes”, puntualizó el DT.

