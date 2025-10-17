Alerta Olimpia: el titular que está con molestias a dos días del superclásico

Olimpia enfrenta el domingo 19 de octubre a Cerro Porteño por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Y a dos días del superclásico, el último de la temporada, Éver Hugo Almeida tiene definido a diez de los once: la única duda es Gustavo Vargas. El defensor de 23 años sufre una molestia en el tobillo y todavía es una incertidumbre en la formación.

“Tenemos algún problemita con algunos de los muchachos. Están sintiendo algún inconveniente. El otro día de la práctica se fueron con algún inconveniente, por ejemplo Vargas. Es un problema en el tobillo. También un problemita en otro jugador”, manifestó Éver Hugo Almeida con respecto a Vargas, quien está en los planes para arrancar de titular en la línea de cinco.

Manuel Capasso, la otra duda en Olimpia

Además de Vargas, el otro jugador que es una incógnita es Manuel Capasso. El argentino también sufre una lesión y realizará estudios para determinar la gravedad. En consecuencia, en caso de que el ex Guaraní no puede superar la dolencia, el reemplazante no sería el ex Vasco da Gama. En este escenario, Junior Barreto es el apuntado para iniciar en la defensa y en la alineación.