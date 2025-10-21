Olimpia: La Leyenda transmite paz

La Leyenda, Éver Almeida, transmite paz en Olimpia. Si bien la clasificación a la Copa Sudamericana es lo máximo que puede aspirar el Decano, la historia que tiene el profesional en el club es tan rica que el nivel de tolerancia de la afición es mayor y le permite al plantel asimilar mejor los golpes deportivos.

Lea más: La marcha del Clausura 2025

El nacido en la ciudad uruguaya de Salto cumple su quinto ciclo como entrenador del más ganador de nuestro fútbol, totalizando 10 partidos, con 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas, incluyendo Copa Paraguay.

Almeida es el cuarto entrenador franjeado del ciclo, que se inició con Martín Palermo, continuó con Fabián Bustos, al que sustituyó Ramón Ángel Díaz, los tres de nacionalidad argentina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras la disputa de un clásico, el grupo se dispone a afrontar otro. Luego del 1-1 contra Cerro Porteño, Olimpia se prepara para el choque dominical contra Guaraní, a cumplirse en Capiatá, a las 17:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como si todo eso fuera poco, después se vendrá Libertad, en La Huerta, como continuidad del pesado combo.

El cierre del año contempla los choques frente a General Caballero de Juan León Mallorquín (local), Luqueño (visitante) y 2 de Mayo (local).

El Decano, en la Vitória Cup

Olimpia será una de las atracciones en la Vitória Cup, el mayor certamen de pretemporada a ser lanzado oficialmente el 17 de noviembre.

“Con muchísimo orgullo anunciamos la participación del Olimpia de Paraguay, tricampeón de la Libertadores y uno de los clubes más tradicionales de Sudamérica”, anunció la organización.

“El Decano del fútbol paraguayo llega a Brasil para prepararse de cara a la temporada 2026, y nosotros tendremos el privilegio de recibir a un gigante continental que ha dejado huella en la historia del fútbol”, añade el escrito.

“Será una oportunidad única para ver de cerca a un equipo con alma copera, que representa la pasión y el orgullo de todo un país. ¡Bienvenidos, franjeados!”, señala la publicación.

El evento se desarrollará entre el 5 y el 25 de enero. A excepción de las ediciones anteriores, que se desarrollaron íntegramente en Espírito Santo, la edición 2026 se desarrollará igualmente en otros estados.