Facundo Zabala, ¿podría volver a Olimpia?

Su historia en el “Rojo” tomó un giro abrupto. Aterrizó como titular indiscutido para Julio Vaccari, pero el arribo de Gustavo Quinteros lo relegó drásticamente. El nuevo estratega solo lo utilizó desde el inicio en los duelos ante Racing y Godoy Cruz. En el resto de los compromisos, como contra Lanús y San Martín de San Juan, se encontró en el banco de suplentes, siendo incluso superado en la consideración por Milton Valenzuela.

La situación es clara y preocupante para el defensor, quien antes de llegar a Olimpia venía de Venezia de Italia: Quinteros lo considera la ¡tercera opción! en el lateral izquierdo, según reportan medios argentinos. Este escenario dinamita cualquier perspectiva de continuidad de cara a la próxima temporada.

El futuro de Zabala parece estar lejos de Avellaneda y con dos destinos posibles en el horizonte. Se rumorea un posible regreso a Olimpia, el club donde alcanzó su mejor nivel y es bien considerado por los aficionados. Paralelamente, Al Ain de Emiratos Árabes, equipo con el que disputó el último Mundial de Clubes (a préstamo), emerge como una alternativa viable.

A pesar de la fuerte apuesta económica que significó su contratación para Independiente, la falta de minutos y la nula consideración del cuerpo técnico actual de los “Diablos Rojos” hacen que su continuidad parezca ser insostenible. Así, la puerta de vuelta a Para Uno podría abrirse en la siguiente temporada, a pesar de que Olimpia fichó a otros jugadores para el puesto en el actual semestre, sin que ninguno lograra consolidarse en lo que va de la segunda parte de la temporada.

