Olimpia y los clásicos de la temporada

El año del Olimpia en sí es malo, por lo que no se podía esperar óptimos resultados en los choques contra sus rivales más tradicionales.

El balance del superclásico contra Cerro Porteño es el mejor, con dos victorias, un empate y una derrota.

La peor marca se presenta en el añejo clásico, frente a Guaraní, con cuatro caídas.

En el blanco y negro, frente a Libertad, se registró una victoria repollera y dos igualdades.

La plantilla franjeada entrena en Fernando de la Mora con el objetivo de lograr un digno cierre de la temporada. El técnico Éver Almeida mueve sus piezas para la conformación del equipo, debido a las numerosas bajas con que cuenta en el mediocampo.

La primera salida prácticamente confirmada es la de Jesús Abel Paredes, quien volvería a Ameliano. El lateral izquierdo llegó al Decano a préstamo, sin opción. Su nivel (10 partidos, una expulsión) no fue el ideal como para que el club se desangre para la compra de su ficha.