Olimpia
29 de octubre de 2025 - 13:35

“Un error que cometí”: Fabián Bustos y la llegada a Olimpia

Fabián Bustos reveló que fue “un error” asumir en Olimpia. “No estaban las condiciones como tenían que estar”, expresó el entrenador argentino.

Por ABC Color

Fabián Bustos reveló que fue “un error” dejar Universitario para Olimpia en este 2025. El argentino fue uno de los cuatro entrenadores que dirigió al Decano en la temporada: asumió en reemplazo de Martín Palermo y fue sustituido por Ramón Díaz. En medio, condujo 14 partidos, con 3 victorias, 8 empates y 3 derrotas entre certámenes locales e internacionales.

Lea más: Racing vs. Flamengo: Horario, formaciones y dónde ver en vivo

“Creo también fue un error”, comenzó Bustos en una entrevista con L1Radio de Perú. El estratega rescindió con la “U” en pleno torneo Apertura y Copa Libertadores y tomó la conducción del Franjeado. “En ese momento estaba un poco, el mundo del fútbol en Perú complicada, a mí se me sanciona por un gesto sin faltar el respeto a los demás y se sancionó muy rápido”, continuó.

Fabián Bustos a Olimpia: “Me dejé llevar”

“Recibí la oferta de un club que había tenido muchas copas internacionales y me dejé llevar por esa situación. Con el diario del lunes es un error que cometí, un lugar donde no estaban las condiciones como tenían que estar o como de donde veníamos”, añadió el DT, que finalizó la respuesta con una contundente frase: Son esos pasos que uno da en su carrera que lamentablemente se equivoca”.