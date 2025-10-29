“Un error que cometí”: Fabián Bustos y la llegada a Olimpia

Fabián Bustos reveló que fue “un error” dejar Universitario para Olimpia en este 2025. El argentino fue uno de los cuatro entrenadores que dirigió al Decano en la temporada: asumió en reemplazo de Martín Palermo y fue sustituido por Ramón Díaz. En medio, condujo 14 partidos, con 3 victorias, 8 empates y 3 derrotas entre certámenes locales e internacionales.

“Creo también fue un error”, comenzó Bustos en una entrevista con L1Radio de Perú. El estratega rescindió con la “U” en pleno torneo Apertura y Copa Libertadores y tomó la conducción del Franjeado. “En ese momento estaba un poco, el mundo del fútbol en Perú complicada, a mí se me sanciona por un gesto sin faltar el respeto a los demás y se sancionó muy rápido”, continuó.

Fabián Bustos a Olimpia: “Me dejé llevar”

“Recibí la oferta de un club que había tenido muchas copas internacionales y me dejé llevar por esa situación. Con el diario del lunes es un error que cometí, un lugar donde no estaban las condiciones como tenían que estar o como de donde veníamos”, añadió el DT, que finalizó la respuesta con una contundente frase: Son esos pasos que uno da en su carrera que lamentablemente se equivoca”.