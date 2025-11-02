Éver Almeida asegura que en la semana volvieron a entrenar con diez jugadores

El DT no contuvo su malestar y compartió su análisis sobre el desempeño de sus dirigidos y las decisiones arbitrales. “Los muchachos hicieron un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. Yo lo único que yo pido es que las decisiones que se toman sean de la misma manera para ambos equipos, de la misma manera. Yo estaba mirando, para mí no es expulsión, para mí, capaz me equivoque, estamos con ese tema, no quiero llegar a empezar a poner excusas, pero son realidades, cinco jugadores en tres partidos clásicos, es muy duro para nosotros”.

Almeida fue consultado sobre las declaraciones del presidente de la institución, quien se mostró molesto y sugirió que “arbitre el VAR”, el DT confirmó la preocupación: “Bueno, estamos en la misma, o sea que podría decir lo mismo. Yo creo que, si no me equivoco, en una de las cinco expulsiones fue el árbitro, pero nada más, creo que fue la de Richard Ortiz (contra Cerro Porteño), que fue por doble de amarilla. Después sí, fueron jugadas de VAR, y nos preocupa, realmente nos preocupa, porque realmente, como dijo el presidente, de repente podemos manejarnos solo con el VAR”.

Respecto a si estas constantes expulsiones hacen injusto calificar el trabajo del plantel al final del campeonato, la “leyenda” destacó la mejoría de su equipo y el esfuerzo realizado a pesar de las bajas: “Bueno, yo creo que Olimpia, a mi parecer, aunque mucha gente diga que no, ha mejorado. Ha mejorado futbolísticamente, ha mejorado en actitud. Y tuvimos que echar mano a dos jugadores que venían de una lesión, sin estar recuperados del todo, no pudimos conformar la lista total, vinimos con un jugador menos. Tuvimos que poner a Rodrigo Pérez, que venía con un problema también, a Manuel Capasso y se sintió un poco, por suerte terminaron bien, el punto vale, suma”.

Finalmente, el experimentado técnico insistió en la anormalidad de la situación, defendiendo el estilo de juego del Olimpia: “Tenemos que ver bien esta situación que realmente es anormal, que te echen cinco jugadores. Y vos podrías decir que el Olimpia es un equipo agresivo, malintencionado, mala leche. Sin embargo, no lo es, no lo es, es un equipo que juega, que presiona, que marca, pero vos no ves una patada voladora, no ves un golpe de Karate, una cosa así. Pero, te están echando a los jugadores y evidentemente que todo lo que vos puedas hacer es que nos crea problemas. El otro día, en broma y en serio, nosotros entrenamos con diez. Y lo volvimos a hacer esta semana y por suerte salió bien, porque ya lo habíamos entrenado”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy