Olimpia: Primero los jugadores, después el técnico

Los nombres de posibles “refuerzos” de Olimpia aumentan casi a diario. José Ignacio Florentín (29 años), Facundo Zabala (26), Rodrigo Fernández Cedrés (29), son algunos de los posibles incorporados. Los tres militan en el fútbol argentino. En el caso del Topo Zabala, sería un retorno luego de su paso poco feliz en el Independiente de Avellaneda.

El proceso natural sería la definición del entrenador y que sea éste el que sugiera las incorporaciones de acuerdo a su “paladar futbolístico”, pero en nuestro medio suele ocurrir al revés, la dirigencia es la que contrata y el técnico debe manejarse con el grupo básicamente conformado.

El quinto ciclo de Éver Almeida como entrenador franjeado se va terminando, sin pena ni gloria, claro está. El balance de La Leyenda marca cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas, con un antepenúltimo puesto del Clausura, inusual para el más ganador de nuestro balompié.

Solo quedan dos capítulos para el cierre de una verdadera “temporada de terror”, contra Luqueño, de local (en Capiatá) y 2 de Mayo, de visitante.

El año comenzó con la derrota en la Supercopa Paraguay contra Libertad y continuó con la magra campaña en la Copa Libertadores, en la que el Decano culminó en el último lugar de su grupo.

Por la conducción del Expreso pasaron Martín Palermo, Fabián Bustos, Ramón Díaz y Éver Almeida. Los cambios no sirvieron para enderezar el rumbo.