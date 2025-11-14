Olimpia: Almeida, fuente de consulta para los fichajes

La dirigencia de Olimpia ya habría comunicado a La Leyenda, Éver Almeida, su decisión de renovación del grupo, que contempla el cambio de timón.
La nómina de posibles fichajes es cada vez más larga, por lo que claramente no todos los nombrados vendrán al Bosque, Facundo Zabala, José Ignacio Florentín, Mateo Gamarra, Gabriel Ávalos, César Castro, Richard Sánchez, entre otros.
El deseo es contar con un arquero de jerarquía, que pelee el puesto con Gastón Hernán Olveira. Las veces en las que el uruguayo se lesiona, se siente su ausencia. El más ganador de nuestro fútbol alistó a cinco guardametas en el año, Marino Arzamendia, Lucas Verza, Juan Ángel Espínola, Facundo Insfrán y Olveira.
El Decano participará en enero de la Vitória Cup, torneo de preparación del que intervendrán además los brasileños Santos, Botafogo y Santa Cruz, el colombiano América de Cali, los argentinos Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia, el peruano Sporting Cristal y el español Villarreal.
La primera edición del evento se desarrolló en Vitória, Espírito Santo. La segunda se cumplirá en diversas ciudades, como Río de Janeiro, São Paulo y Belo Horizonte.
La competencia se disputará en dos etapas. La inicial será en el primer mes del año y la segunda, en junio.