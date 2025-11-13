Olimpia: Sava, en la larga lista franjeada

El actual conductor técnico de Olimpia, Éver Hugo Almeida, parece haber cumplido la misión de “anestesiar” a la afición, que se muestra mucho más tolerante con La Leyenda, quien no pudo encontrarle la vuelta al equipo.

Lea más: Derlis, con los pies sobre la tierra

Sava, actualmente en el Sarmiento de Junín, tuvo 30 partidos con el Ciclón, con 17 victorias, 8 empates y 8 derrotas. Su perfil es considerado ideal para las autoridades franjeadas que “deshojan margaritas” de cara al futuro.

En cuanto a los atletas que podrían llegar al más ganador de nuestro fútbol, la nómina de candidatos la integran José Ignacio Florentín, Facundo Zabala, César Castro, Mateo Gamarra, Gabriel Ávalos, entre otros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por la penúltima ronda del Clausura, Olimpia enfrentará el próximo viernes 21 a Luqueño, en Itauguá, a las 17:00.