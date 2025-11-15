Olimpia: Richard Ortiz, uno o dos años

Olimpia, que le propuso al volante una disminución considerable de sus ingresos en comparación a lo que viene percibiendo, desea contar con su concurso por un año, mientras que el atleta, que acepta la rebaja, pretende un acuerdo por las próximas dos temporadas.

La dirigencia franjeada se encuentra gestionando incorporaciones. Uno de los puestos más buscados es precisamente el de Ortiz, de volante de contención.

El uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés, con pasado en Guaraní, actualmente en el Independiente de Avellaneda y cuya ficha pertenece al Santos de Brasil, es una de las opciones.

Un punto que las autoridades deben definir apenas concluya el torneo Clausura guarda relación con la conducción técnica.

El quinto ciclo de Éver Almeida expirará con los partidos contra Luqueño (el próximo viernes en Itauguá, a las 17:00) y 2 de Mayo, duelo que aún no fue calendarizado.