Olimpia, un 2025 para el olvido

El lateral derecho César Olmedo, pieza importante para la conquista de Olimpia del título del Clausura 2024, bajo la conducción técnica de Martín Palermo, llegó a ser convocado a la selección por su alto nivel, pero en esta temporada perdió protagonismo.

El marcador de punta tuvo tan solo 14 partidos en este ciclo, 12 en el Apertura y 2 en la Libertadores, con 755 minutos en campo.

Su larga inactividad se debió a un traumatismo indirecto de la rodilla derecha sufrido contra Vélez Sarsfield, en mayo.

Olmedo se encuentra en la recta final de su recuperación, justo en el cierre de la temporada.