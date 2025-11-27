El mejor momento del quinto ciclo de Almeida: “Cuando pisé la Villa Olimpia”

“Yo estuve muy bien, estuve muy feliz, muy muy muy contento estos tres meses que estuve en la Olimpia. Dentro de la Olimpia, claro que sí que hubo momentos de tristeza, porque perdimos partidos que realmente nos pegaron muy duro, pero el hecho de volver a la Olimpia otra vez, eso fue una alegría que no esperaba en el poco tiempo que se hace”.

Cuando se le preguntó sobre cuál fue el mejor momento de su estadía, Almeida respondió: “Cuando pisé la Villa Olimpia que no conocía, el día de la presentación”. El entrenador resaltó el cambio positivo que encontró en la institución: “Encontré gente maravillosa, maravillosa en la Villa, te da ganas de ir y quedarte a vivir ahí, la gente que trabaja, todo el mundo ahí en la Villa son realmente espectaculares, te hacen sentir muy pero muy bien”.

En cuanto a los momentos más difíciles de su gestión, la leyenda eligió dos episodios puntuales que golpearon duramente al equipo. Estos fueron la eliminación por penales de la Copa Paraguay ante el Atlético Tembetary en los octavos de final y el gol agónico del lateral Juan Sebastián Vargas de Recoleta, en el minuto 81, en el encuentro correspondiente a la decimosexta ronda del Torneo Clausura, disputado en Itauguá. “Yo creo que el peor momento fue la eliminación por penales de la Copa Paraguay, y ese gol contra Recoleta dolió muchísimo, sobre el final”.