Éver Almeida: “No sé lo que quieren hacer la verdad”

“Y me dijeron justamente eso, que la dirigencia había decidido un proyecto nuevo, que iba a ser en grupal, no sé qué, y eso fue lo que me dijo el presidente la segunda vez que conversamos. La primera vez que hablamos fue hace una semana por ahí, que me dijo que no se había clasificado a la Copa Libertadores por la Copa de Paraguay y que eso dolió mucho, una cosa así, que era la esperanza. Pero ahora la última vez me dijo que que la directiva había decidido eso, porque querían un proyecto nuevo”.

Al ser consultado sobre por qué su figura no podría encajar en ese “proyecto nuevo”, expresó: “Es la misma pregunta, yo creo que fue una manera muy cordial de decir que no iba a seguir, creo que fue eso, pero no sé qué es lo que quieren hacer realmente, no sé lo que quieren hacer la verdad, pero creo que el Olimpia no es que necesita mucho ese tema de un proyecto general, sino de frenar un poco. Este quinto técnico que viene en un año, tienen que bajar un poquito la velocidad porque si no, andas muy rápido, te estrellas otra vez. Es muy difícil porque comienza otra vez de cero, con nuevos jugadores que no conocen, no conocen medio, va a tener una presión terrible al llegar al aeropuerto, ya va a tener una mochila de 300 kilos en la espalda más o menos”.

La leyenda franjeada también detalló cuáles fueron los objetivos planteados por la directiva cuando lo convocaron para asumir su quinta etapa al frente del Decano: “Cuando hablamos con el presidente me dijo que el equipo estaba caído, que había que levantarlo, que había que trabajar en el tema de la suma de los minutos de los chicos Sub 18, tratar de mantener la posición en la Copa Sudamericana, pero que era importante tratar de mantener el equipo en una posición media, no muy al fondo y pelear la Copa Paraguay, esas fueron las cosas que me dijeron”.

Finalmente, el referente de Olimpia compartió su perspectiva sobre cómo le podría ir al club en la temporada 2026 bajo la nueva dirección técnica: “Yo creo que Olimpia tiene que traer jugadores, en algunas líneas, tiene que traer jugadores para jugar, para jugar, o sea, no traer para plantel, sino que tiene que traerlos para jugar y reforzar. En Olimpia hay buenos jugadores, hay chicos que han ido creciendo, que han elevado su nivel, ojalá que sigan así, pero para una persona que no conoce el medio, que no conoce el plantel, es muy corto el tiempo que va a tener. Y la gente de Olimpia está apurada, en Olimpia se han hecho cosas muy lindas, se va a comenzar el estadio, lo del sacramento, lo de la caballería, todo es realmente lindo, muy bueno, pero la gente quiere que se gane”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy