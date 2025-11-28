Rodrigo Nogués: “Tomamos malísimas decisiones”

“Decir que oponer excusas para lo que fue este año absolutamente no sirve para nada. Realmente tuvimos un año desastroso en lo futbolístico y entendemos el enojo del hincha, obviamente. Nosotros como directivos no somos ningunos novatos. Yo personalmente tengo 13 años en la comisión directiva del club. Nos equivocamos un montón en el fútbol, un montón. Y tomamos malísimas decisiones y para nosotros todo eso vamos a usarlo para capitalizarlo. Vamos a capitalizar eso y va a ser un aprendizaje. Y aprendimos y en base a eso tomamos decisiones y la idea obviamente es no volver a repetir los errores que cometimos este año. Así que, con respecto a lo que me preguntaste, eso es lo que le podemos prometer al socio”.

El presidente también detalló un ambicioso plan de reestructuración que involucra a las divisiones formativas: “Nosotros ahora nos estamos embarcando en un cambio enorme para el club, que es la mudanza de las divisiones inferiores al nuevo centro de entrenamiento a la caballería. Un proyecto que lo venimos llevando adelante hace un año y medio y que va a cambiar radicalmente el producto de inferiores del club. Asimismo, a partir del lunes, el selectivo y la reserva van a practicar acá, en la Villa Olimpia, la cancha ya está lista. Antes era una cancha de pasto sintético y la cambiamos y ya va a estar disponible y va a estar bajo el comando también de primera. El técnico va a ser Juan Manuel Salgueiro y va a trabajar también muy de cerca con el profe Pablo Sánchez, también para que él pueda tener una visión cercana de los valores de reserva. La idea también es que los que vienen de abajo puedan tener una metodología de trabajo que signifique una inserción más fácil y más suave, digamos, al equipo de primera en esa transición”.

Debido a la ausencia de participación en la Copa Libertadores de América, la directiva confirmó un reajuste en las finanzas del plantel profesional: “Vamos a tener un ajuste presupuestario considerando que no participamos en Copa Libertadores. Este año habíamos hecho un ajuste del 12, 13% para arriba con respecto a 2024, con la participación en Copa. Y este año probablemente vamos a estar bajando de nuevo eso al presupuesto del 2024 de nuevo. Entonces, sí, alrededor de 500 mil [dólares] al mes más o menos va a ser el presupuesto del plantel”.

Finalmente, el titular franjeado confirmó el primer compromiso de la pretemporada: “El único amistoso confirmado ahora mismo es contra Atlético Mineiro el 18 de enero. Seguramente vamos a trabajar en dos o tres amistosos previos para llegar mejor afinados, eso ya ahora con el profesor Sánchez se va a ir definiendo”.

