Pablo Sánchez: “Paraguay era Olimpia cuando éramos chiquitos”

Al ser consultado sobre sus primeras impresiones, Sánchez expresó: “La primera palabra que se me viene es orgullo de poder hoy ser el entrenador de esta institución, enorme, grande. Cuando uno va creciendo, nosotros los que hoy somos técnicos, pero que fuimos jugadores profesionales, en algún momento fuimos futbolistas amateurs y crecimos mamando el fútbol y uno lo único que conocía de los países limítrofes era Peñarol, Nacional, Olimpia, Bolívar, Colo-Colo, Universidad de Chile. Para nosotros, Paraguay era Olimpia cuando éramos chiquitos. Después con el tiempo tuve la fortuna de jugar profesionalmente y me tocó enfrentar a Olimpia, sé lo que significa la gente de Olimpia porque lo viví en carne propia, Copa Libertadores 2004 y eso me lleva hoy a estar un poco ansioso y que llegue rápido el debut, que quiero empezar a vivir esa hinchada hoy como su entrenador”.
El nuevo entrenador señaló que, si bien el equipo no logró los objetivos deseados recientemente, percibe un buen material humano: “Entendemos que hay un buen plantel, más allá de que no se terminó logrando lo que seguramente todo olimpista quería, pero vamos a hacer un análisis mucho más profundo seguramente desde esta tarde y continuarlo desde el lunes para ver temas contractuales, quiénes terminan, quiénes deben irse, cuáles son los jugadores vendibles y ahí va a ser mucho más claro quiénes son los que deberían llegar. Así que a partir de estos días ya manos a la obra, la idea es trabajar con un número de entre 26 y 28 futbolistas, entre profesionales y los chicos que vengan de abajo. Vamos a tener la maravillosa posibilidad de trabajar codo a codo con el selectivo, que vamos a estar a 20 metros, esto nos va a permitir tener un contacto permanente con Juan Manuel Salgueiro y poder ir viendo a los chicos, ir detectando quiénes son los que ya de alguna manera merecen por su capacidad estar con el primer equipo. Así que todo esto va a ir seguramente fluyendo de ahora en adelante”.
El rosariono reveló que no tuvo dudas al aceptar la propuesta, considerándola un paso fundamental en su carrera profesional: “No lo dudé en ningún momento. Tuve el privilegio, cuando me contrató a la Liga de Cristo, de poder dirigir un campeón de Libertadores, un campeón de América. Y hoy tengo el honor de dirigir un campeón del mundo. Con lo cual no había mucho que evaluar. Como les dije al principio, con mi cuerpo técnico estábamos evaluando este nivel de equipos. Queríamos, ojalá, poder dar un salto de calidad. Y entendemos que, como cuerpo técnico, en nuestra carrera estamos dando un salto de calidad y es el equipo más importante que me toca dirigir”.
El técnico argentino es consciente de la exigencia que implica estar al frente del Decano, enfatizando la necesidad de un fútbol ofensivo, pero equilibrado: “Cuando te toca un equipo grande es pelear campeonatos. Cuando vas a un equipo grande, protagonista en su país, o el máximo protagonista, como en este caso, es pelear campeonatos y entonces, por eso te decía, uno se tiene que de alguna manera ir adaptando a las necesidades y a los objetivos de los clubes. Acá hay que ser ofensivo, pero como dije en un momento, no perder el equilibrio, o sea, no atacar por atacar, para que hacer cuatro goles, pero que te hagan cuatro, no es la idea, ojalá podamos encontrar el equilibrio de un equipo ofensivo y que sea protagonista para de esa manera sí poder ser competitivo”.
El popular “vitamina” también demostró ser consciente de que el objetivo primerio es conquistar títulos. “Acá la obligación es salir campeón, el hincha quiere eso, el hincha no se conforma con menos, nosotros vamos a trabajar en consecuencia, como dije al principio, con mucha responsabilidad, con muchas ganas desde ya mismo y con mucha pasión para poder lograr lo que tanto desea el hincha, lo que desean los dirigentes que para eso nos contrataron y lo que deseo yo como entrenador para seguir creciendo en esta profesión”.
El entrenador argentino, Pablo “Vitamina” Sánchez estará acompañado por Cristian Mincheli como preparador físico, y contará con Leandro Martin y Carlos Machado como asistentes técnicos. Además, se integrará al equipo el entrenador de arqueros del club.