Olimpia: Lentinelly da un salto gigantesco

“Es una alegría enorme llegar a Olimpia, de corazón lo digo es un gran paso para mi carrera. Es un club grande, la historia manda”, significó Sebastián Lentinelli, natural de Salto, ciudad en la que nació Éver Hugo Almeida, La Leyenda franjeada.

Lentinelly es una de las seis incorporaciones confirmadas hasta aquí por el Decano, junto con Alejandro Silva (36), Raúl Cáceres (34), José Ignacio Florentín (29), Mateo Gamarra (25) y Marcos Gómez (24). En total serían ocho las contrataciones para el nuevo ciclo.

* Amistosos. El más ganador de nuestro fútbol tiene agendados tres duelos de fogueo, el sábado 10 de enero contra Sportivo San Lorenzo, el miércoles 14 frente a Trinidense y el domingo 18 con Atlético Mineiro, en Belo Horizonte.

Con la cargada agenda, a esta altura podría descartarse la participación franjeada en la Vitória Cup en Brasil.

* Arranque. El próximo martes se iniciarán las actividades en la Villa de Fernando de la Mora, con el comando del técnico argentino Pablo Sánchez.

* Continuidad. El capitán Richard Ortiz (35) seguirá en la institución. El nuevo contrato se extenderá hasta fines de 2027.