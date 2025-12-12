Olimpia: Panameño Rodríguez, al Decano

Formado en Alianza FC y con pasado en San Miguelito, en su país, el centroatacante Tomás Rodríguez, de 1,83 m de estatura, registra 11 partidos y 3 goles con la selección panameña.

Los otros nuevos en la plantilla de Olimpia son el uruguayo Sebastián Lentinelly (28) y José Ignacio Florentín (29). Retornan al club Alejandro Silva (36), Raúl Cáceres (34), Mateo Gamarra (25) y Marcos Gómez (24).

Para completar la plantilla, la dirigencia gestiona la incorporación de un lateral izquierdo, que sería Facundo Zabala (26).

El paraguayo-uruguayo Faustino Barone (19) seguirá en el Decano al igual que Bernardo Romero Benítez (23) al contar con el visto bueno del técnico Pablo “Vitamina” Sánchez.

El capitán Richard Ortiz (35) acordó con la directiva un contrato hasta el 2027.

La presentación de la dotación franjeada será próximo martes en la Villa de Fernando de la Mora.

Los amistosos confirmados son contra San Lorenzo (sábado 10 de enero), Trinidense (miércoles 14) y Atlético Mineiro (domingo 18), en Belo Horizonte.