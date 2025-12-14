Héctor David Martínez no seguirá en Olimpia de cara a la temporada 2026

Aunque el jugador oriundo de Buenos Aires mantenía un vínculo contractual con la entidad de Para Uno por seis meses más, extendiéndose hasta junio de 2026, dicho acuerdo será interrumpido. Por lo tanto, el futbolista no formará parte del plantel que iniciará un nuevo proceso bajo la dirección técnica de su nuevo entrenador, el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez. La rescisión anticipada permite al club y al jugador tomar caminos separados.

El zaguero-lateral zurdo había llegado a filas del Decano a mediados de este año en calidad de préstamo, proveniente del Inter Miami de la Major League Soccer. Sin embargo, su paso por Olimpia estuvo marcado por las lesiones, lo que limitó su continuidad y desempeño. En total, logró disputar 11 encuentros ligueros y un partido correspondiente a la Copa Paraguay, en el que había anotado su único tanto, en la eliminación ante Atlético Tembetary, en octavos de final.

Los derechos del defensor pertenecen a River Plate de Argentina, club con el que mantiene contrato hasta diciembre de 2027. Con la salida del defensor, ya son cuatro las bajas confirmadas de cara a la temporada 2026, tres en el sector defensivo, sumándose así a las anunciadas anteriormente: el lateral izquierdo Jesús Abel Paredes y el zaguero central argentino Manuel Capasso. Además de la resta del atacante Erik López.

A la par de estas bajas, el club de Para Uno va abrochando un total de siete incorporaciones hasta el momento, buscando reforzar todas las líneas del campo de juego. En la defensa se sumaron el lateral Raúl Cáceres y zaguero Mateo Gamarra; en el arco, el uruguayo Sebastián Lentinelly. El mediocampo se fortaleció con Marcos Gómez, José Ignacio Florentín y el uruguayo Alejandro Silva, mientras que Tomás Rodríguez reforzó el ataque.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El franjeado está listo para el inicio de su pretemporada, con las actividades programadas para comenzar el martes con los exámenes médicos a los integrantes del plantel. Hasta aquí se confirmó tres compromisos amistosos como parte de su preparación antes del inicio del campeonato. Los duelos preparatorios serán ante Sportivo San Lorenzo, el sábado 10 de enero, y luego frente a Sportivo Trinidense, el miércoles 14 de enero. El calendario se cerrará con un encuentro internacional de alto nivel contra el Atlético Mineiro, por la Vitória Cup, a disputarse el domingo 18 de enero en Belo Horizonte.