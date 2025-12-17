Alejandro Silva, el máximo anotador extranjero de Olimpia, inicia su nuevo ciclo

La llegada del “Charrúa” no es un fichaje más, ya que el club recupera al máximo artillero extranjero de toda su historia. El polivalente jugador registra en la entidad un total de 321 cotejos oficiales disputados y la notable cifra de 79 goles, estadística que lo ubica en un sitio de privilegio. Estos números garantizan al nuevo entrenador, Pablo “Vitamina” Sánchez, una cuota de jerarquía difícil de hallar en otros futbolistas foráneos actuales. Más allá de lo individual, el palmarés del charrúa con la franja negra es valorable, al sumar siete trofeos nacionales a las vitrinas de la institución.

Lea más: Olimpia anuncia el retorno de Alejandro Silva

En su historial figuran los Clausura 2015, 2019, 2020 y 2022, además del Apertura 2019, la Copa Paraguay 2021 y la primera edición de la Supercopa. La directiva apuesta a que su experiencia sea el pilar fundamental para revertir la pálida imagen deportiva dejada por el equipo en el último año. Con su capacidad de liderazgo, el Decano confía en que este nuevo ciclo permita pelear por los títulos locales y el protagonismo internacional. En la Copa Sudamericana, el franjeado conocerá mañana a su rival de la serie local (Nacional, Recoleta FC o Sportivo Trinidense), duelo clave para lograr el acceso a la ansiada fase de grupos.