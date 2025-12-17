Olimpia anuncia el retorno de Alejandro Silva

El Decano del fútbol paraguayo celebró el retorno de su ídolo con un emotivo mensaje en sus plataformas oficiales: “Este es tu lugar en el mundo. Olimpia es tu casa, Ale. El extranjero con más goles de nuestra historia, está de regreso. ¡Bienvenido de vuelta a tu querido Rey de Copas, uruguayo!”. De esta manera, el club resaltó el histórico vínculo que une al futbolista charrúa con la institución franjeada.

El jugador charrúa llega nuevamente a Para Uno tras una brillante etapa en el Recoleta FC, donde se consolidó como el líder futbolístico del conjunto recién ascendido. Bajo su mando, el equipo “Canario” completó una gran campaña que le permitió asegurar una histórica clasificación a la próxima Copa Sudamericana, demostrando su vigencia siendo el eje del juego.

❝Vengo con el mismo hambre de la primera vez, con ganas de conseguir títulos❞. 📹



👇🏻 Alejandro Daniel Silva González, el extranjero con más goles en la historia del Olimpia.#SoyDelOlimpia ⚪️⚫️⚪️ pic.twitter.com/4lRel4oIgV — Olimpia Media (@OlimpiaMedia) December 17, 2025

En su paso por Recoleta, el nacido en Montevideo destacó por una notable regularidad al completar un total de 41 partidos en toda la temporada. Durante el torneo Apertura sumó 20 apariciones, firmando seis goles y dos asistencias, mientras que en el Clausura disputó 21 compromisos oficiales. En este último tramo del año, aportó cinco anotaciones más y entregó otros cuatro pases de gol.

Este nuevo periodo se suma a sus ciclos anteriores (2012-2013, 2015-2016 y 2019-2022), donde acumuló seis títulos: cinco de Liga, una Copa Paraguay y una Supercopa Paraguay. Además, el versátil futbolista fue pieza clave en la mítica campaña de la Copa Libertadores 2013, en la que el Decano alcanzó la final ante Atlético Mineiro.

Además de su palmarés con Olimpia, el uruguayo sumó éxitos en el fútbol local con Libertad, ganando el Apertura y la Copa Paraguay en 2024. Su trayectoria reciente incluye esa temporada en el “Guma” justo después de su última salida de Para Uno y antes de recalar en el Recoleta. Ahora, regresa a su casa deportiva para aportar su experiencia y talento en busca de reencauzar el rumbo del equipo franjeado, luego de un 2025 para el olvido.