El versátil defensor uruguayo que tendría acordada su llegada a Olimpia

La incorporación del central charrúa anteriormente había sido un viejo anhelo del experimentado entrenador Éver Hugo Almeida. La “leyenda” ya había intentado su contratación a mediados de 2025 tras dirigirlo en el club Mushuc Runa. Aunque las gestiones fracasaron anteriormente, la directiva habría insistido que el jugador logre vestir la franja negra, para estar ahora a cargo del nuevo cuerpo técnico encabezado por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez.

Según informó el periodista César Luis Merlo, el acuerdo se cerró bajo la condición de agente libre. El futbolista firmó un contrato por dos temporadas, asegurando su permanencia en Para Uno hasta finales de 2027. Esta operación representa la cuarta incorporación en la última línea, luego de la llegada del zaguero Mateo Gamarra, el lateral derecho Raúl Cáceres y el lateral izquierdo ecuatoriano Aníbal Chalá.

🚨Bryan Bentaberry es nuevo refuerzo de Olimpia 🇵🇾.

*️⃣El defensor uruguayo llega como agente libre desde Mushuc Runa y firmará contrato por 2 años. ⚪️⚫️ pic.twitter.com/QPgt2AAIhx — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 1, 2026

El defensor llega con un buen ritmo competitivo, tras disputar 37 partidos oficiales durante la pasada campaña. Su polifuncionalidad en la última línea fue clave para destacar tanto en la Liga Pro de Ecuador como en Copa Sudamericana, equipo que en su debut continental consiguió una histórica campaña avanzando a los octavos de final luego de quedar primeros en su grupo.