Rodrigo Nogués: “Vamos a dar vuelta esto, les prometo”

“¡Vamos Olimpia, carajo! Vamos a dar vuelta esto. Les prometo. ¡Se nos viene un gran año, olimpistas! Tenemos que estar todos juntos y creer, que así se escribe la historia. Vamos por todo”, reza la primera publicación que escribió el mandamás franjeado en su cuenta de X.

¡Vamos Olimpia, carajo! 💪🏻



Vamos a dar vuelta esto. Les prometo.



¡Se nos viene un gran año, Olimpistas!



Tenemos que estar todos juntos y creer, que así se escribe la historia.



Vamos por TODO.



🤍🖤🤍 — Rodrigo Nogues (@cotonogues) January 1, 2026

En un segundo mensaje, máximo dirigente decano apeló al sentido de pertenencia y a la herencia familiar que lo une a la institución decana. El presidente enfatizó que el trabajo actual tiene como único objetivo hacer que esta nueva temporada quede grabada en la memoria colectiva. Su discurso apunta a la unidad total de la familia franjeada para afrontar un año que pretende que sea histórico.

“Te amo Olimpia, Te amo más que a nada. Como me enseñó mi viejo, como me enseñaron mis tíos, como lo compartimos con mis amigos. Vamos a dar todo para que el 2026 sea histórico para todos a los que la Franja Negra nos cruza el alma”, se puede leer en otra publicación. Con este descargo, el dirigente intenta cerrar las heridas abiertas durante la campaña pasada, que tuvo como premio consuelo acceder al cupo de Copa Sudamericana.

Te amo Olimpia, te amo más que a nada.



Como me enseñó mi viejo, como me enseñaron mis tíos, como lo compartimos con mis amigos.



Vamos a dar todo para que el 2026 sea histórico para todos a los que la Franja Negra nos cruza el alma. — Rodrigo Nogues (@cotonogues) January 1, 2026

En lo deportivo, el plantel comandado por Pablo “Vitamina” Sánchez sigue con la preparación para encarar el torneo Apertura y empezar con el filtro local por el cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, que disputará ante Sportivo Trinidense. Hasta el momento, el club, mediante sus cuentas de redes sociales, hizo oficial las llegadas de seis incorporaciones: Sebastián Lentinelly, Raúl Cáceres, Mateo Gamarra, Aníbal Chalá, Juan Fernando Alfaro y el retorno de Alejandro Silva.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque el mercado de pases sigue movido en Para Uno, con negociaciones avanzadas por Alan Rodríguez, Juan Ángel Vera y Franco Alfonso. A esta lista de posibles fichajes se suma el nombre de Bryan Bentaberry, polivalente defensor uruguayo, quien ya tendría acordada su llegada la entidad franjeada, tras su paso por el Mushuc Runa, donde había sido dirigido por el anterior entrenador, el experimentado Éver Hugo Almeida.