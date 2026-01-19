Vídeo: Los goles de la derrota 2-1 de Olimpia ante Boca Juniors

Olimpia perdió con Boca Juniors en el último amistoso de pretemporada. A días del comienzo del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay, el Decano enfrentó al Xeneize en el Único de San Nicolás, en San Nicolás de los Arroyos. Juan Barinaga en contra, tras un centro de Hugo Quintana, adelantó a los dirigidos por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez a los 11 minutos.
Poco antes de la media hora, todo en el primer período, un disparo de Alan Velasco pegó en Mateo Gamarra y descolocó a Gastón Olveira para el 1-1. Segundos después, de una jugada ofensiva de los paraguayos, el conjunto de Claudio Úbeda ejecutó un contra golpe letal que terminó con un cabezazo de Tomas Belmonte, quien marcó el 2-1 y sentenció el triunfo argentino.