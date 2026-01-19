Olimpia finalizó la pretemporada con el amistoso ante Boca Juniors en San Nicolás. Pablo Sánchez analizó el partido y valoró el rendimiento del Decano a pesar de la derrota 2-1. “Regresamos a Asunción muy contentos y muy satisfechos, sobre todo por la prestación, la entrega, la voluntad y las ganas de jugar siempre”, comenzó el entrenador.

“Cuando te toca un rival como Boca, con jugadores de mucha jerarquía, el rival puede sostener la pelota y es ahí donde hay que ser inteligentes. De alguna manera el partido entiendo fue por esos lugares. Un rato Boca, otro rato Olimpia”, apuntó el argentino con relación al primer tiempo, en el fueron convertidos los tres tantos del encuentro.

Pablo ‘Vitamina’ Sánchez y el primer tiempo

“En el segundo tiempo entiendo que fue una consecuencia de un resultado parcial con el que nos fuimos al descanso. Empezamos a presionar más arriba, con más intención, asumiendo algunos riesgos. Vi un muy buen equipo de Olimpia que intentó permanentemente en ir a buscar el empate, tuvimos nuestras oportunidades”, analizó el técnico de 53 años.

Sánchez destacó que aunque realizó siete cambios “el equipo no se resintió”. “Nos sirve a nosotros haber realizado muchos cambios. Ver y entender que el equipo no se resintió en ningún momento. Terminamos cambiando siete nombre propios y el equipo siguió funcionado de la misma manea, esa es una satisfacción y nos deja una tranquilidad a futuro”, puntualizó.

Pablo ‘Vitamina’ Sánchez: “Una gran medida”

“Este tipo de partidos es el que uno quiere jugar. Te ponen en aprietos permanentemente, pero es una gran medida. Podemos empezar a entender para lo que estamos. Tuvimos la fortuna de jugar hace tres días con Colo Colo y hoy nos toca uno de los más grandes del fútbol argentino”, culminó ‘Vitamina’, que comienza a preparar el estreno en el torneo Apertura 2026.