El exigente pedido a Pablo “Vitamina” Sánchez desde su llegada a Olimpia

Actualmente, el nuevo conductor franjeado se encuentra en una fase de adaptación vertiginosa, trabajando para inyectar su filosofía futbolística en un plantel que empieza a moldear a su imagen tras cumplir con una temporada para el olvido en 2025. El desafío no es menor: debe construir un equipo con identidad y sello propio, pero bajo la presión de una vitrina que no tolera la ausencia de resultados inmediatos.

La exigencia en Olimpia no es caprichosa; se apoya en una tradición estadística, puesto que el club logró disputar al menos una final de Copa Libertadores en cada década. Para mantener vigente esa estirpe, a la institución le quedan apenas cuatro oportunidades en el periodo actual. El recuerdo de la épica eliminación al Flamengo en 2023 todavía vibra en las gradas, alimentando la convicción de que el ADN decano está hecho para las grandes citas.

Sin embargo, el escenario inmediato presenta una particularidad que el propio entrenador analizó con honestidad. En una charla con el programa “No Podemos Perder” de la página AZZ en YouTube, Sánchez reveló el peso de esa mochila histórica y la paradoja del calendario actual: “Cuando yo llegué me dijeron: ‘Profe, queremos la cuarta, la cuarta, la cuarta’, te hablan de la cuarta Copa Libertadores. Es una exigencia permanente, pero con el agravante de que no jugamos la Libertadores encima”, comentó.

"Profe, queremos la cuarta"



El pedido de la gente de Olimpia a Vitamina Sánchez desde su llegada al banco del Decano de Paraguay 🇵🇾#NoPodemosPerderAZZ pic.twitter.com/pY7fKB6VP6 — AZZ (@azzenstream) January 20, 2026

A pesar de que el objetivo mayor está en el horizonte, el técnico es consciente de que el primer paso es devolver al equipo al máximo certamen tras el paso por la Copa Sudamericana este año: “Pero ojalá que yo me sostenga en el puesto, clasifiquemos a la Copa Libertadores y la pueda disputar el año que viene y ser competitivos. Este año nos toca Sudamericana. Pero sí es una exigencia permanente de la gente”, expresó con sinceridad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy