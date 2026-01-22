Richard Sánchez: el anuncio de Olimpia y la revisión médica

Richard Sánchez vestirá la camiseta de Olimpia por segunda vez. El futbolista paraguayo acordó el regreso al club con el que debutó en 2017 y en el que jugó hasta 2019. El mediocampista aterrizó en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi esta madrugada y en horas de la mañana, realizó la revisión médica en el Sanatorio Migone de la ciudad de Asunción.

El Decano acordó la vuelta del canterano después de negociar con Racing de Avellaneda. Sin minutos con el entrenador Gustavo Costas y con el Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026 muy cerca, el jugador buscó una salida y aceptó la propuesta del Rey de Copas: el traspaso es a préstamo por un año con cargo y con opción a compra del pase.

Richard Sánchez realiza la revisión médica

Richard Sánchez se somete a revisiones médicas para firmar contrato como nuevo jugador de Olimpia ⚪️⚫️#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM https://t.co/ovQhmP9Utz pic.twitter.com/1oKU8voTxw — ABC Deportes (@ABCDeportes) January 22, 2026

Olimpia y la vuelta de Richard Sánchez