Rodrigo “Coto” Nogués se refirió a la posibilidad de sumar a Adam Bareiro

El dirigente, fue muy realista respecto a las pretensiones económicas del club brasileño, dueños de su ficha. “Hablo mucho con Adam, pero no ahora nomás, siempre hablamos. Desde que se fue a River prácticamente hemos estado hablando. Y sí, tuve conversaciones con el presidente de Fortaleza, con el nuevo CEO de Fortaleza, pero realmente está difícil. Las pretensiones del club son muy altas para nuestra realidad. Así que más allá de las ganas y de incluso la predisposición de Adam de tener un sacrificio sobre lo que él hoy en día percibe, igual la posición del club, que obviamente es completamente entendible, es el activo más importante de ellos hoy en día, y van a blindarlo como sea. Entonces, mientras eso sea imposible de superar, no hay mucho que hacer”, explicó detalladamente el presidente.

Ante la complejidad de la operación por Bareiro, Nogués señaló quién es el referente de área para el proyecto actual. El presidente recordó el esfuerzo realizado para repatriar a Carlos Sebastián Ferreira y lamentó que la lesión sufrida en el torneo pasado no le permitiera tener la continuidad deseada. “Nosotros hace seis meses hicimos una apuesta importante que perseguimos hace dos años que fue volver a tener a Sebas Ferreira en nuestro plantel. Tuvo un inicio espectacular, después de marcar seguido durante cuatro partidos tuvo esa lesión que nos dejó prácticamente sin nuestro 9 titular durante todo el torneo, volviendo recién al final, nuestra fe está depositada en él como nuestra punta de ataque”.